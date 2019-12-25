فساتين طويلة موضة شتاء 2020 للمحجبات من انستقرام الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:43 صباحاً - تنوعت تصميمات الفساتين الطويلة هذا الشتاء، بخاصة من حيث القصات والخامات، اكتشفي آخر صيحات 2020 من خلال مشاهدة الاطلالات التي جمعناها لكِ من انستقرام الفاشينيستات المحجبات.



فساتين طويلة من دون أكمام

فساتين طويلة من دون أكمام



لم تعد الفساتين المصممة من دون أكمام حكرًا على غير المحجبات، بعد أن تفننت الفاشينيستات الشهيرات في تنسيقها بطرق رائعة ضمن اطلالاتهنّ الشتوية، التي عادة ما تعتمد صيحة الطبقات، ننصحكِ بارتداء الفستان المطبع بنقشة المربعات الصغيرة مع كنزة صوف برقبة عالية، واعتمري طرحة من لون الكنزة نفسه، أو بلون الحزام أو الحذاء.

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فساتين طويلةA line

فساتين طويلةA line



تتعاقب المواسم وتبقى الفساتين الطويلة بقصة A lineفي طليعة الموضة، اختاري فستان مونوكروم واسعًا محدد الخصر، ونسقيه مع بوت قصير بلون الجلد على غرار الفاشينيستا سحر فؤاد، واحرصي على أن تكون الطرحة بلون الحذاء، تمّمي هذا اللوك الأنيق بمعطف أسود أو بيج فاتح.

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فساتين طويلة صوف

فساتين طويلة صوف



تُعتبر الفساتين الصوف الطويلة من أبرز اتجاهات موضة شتاء 2020، اختاري فستانًا رماديًّا غير ملاصق للجسم، ليحافظ على أسلوبكِ المحتشم، ونسقيه مع بوت أسود طويل وحقيبة مزودة بيد صغيرة لتكتمل أناقتكِ، وفي أيام الشتاء الباردة ننصحكِ باعتماد معطف ماكسي باللون الجملي لاطلالة على الموضة.

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فساتين طويلة منفوشة

فساتين طويلة منفوشة



لا تقتصر الفساتين المنفوشة على اطلالات المساء فقط، إذا كنتِ تملكين أكتاف كنزة، يمكنكِ اختيار موديل بأكمام منفوخة Puffy sleeves على غرار الفاشينيستا دلال الدوب، والتي تألقت بفستان أزرق غير متماثل الحواف Asymmetrical hemزينته بحزام ذهبي عريض، وانتعلت بوت من لون الفستان نفسه.

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فساتين سواريه بسيطة للمحجبات 2020

فساتين كم طويل للمحجبات موضة ما قبل خريف 2020

أبرز صيحات معاطف شتاء 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات