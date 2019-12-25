كيف تنسقين الجيب البليسيه للمحجبات في شتاء 2020؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:43 صباحاً - واحدة من أكثر القطع التي شاهدناها هذا الموسم هي الجيب البليسيه، والتي اعتمدتها بشكل كبير مدونات الموضة المحجبات، لاطلالة عصرية ومختلفة.

ولأنه هناك الكثير من الموديلات المختلفة للتنورة البلسيه، فبالطبع سيكون لدينا أفكار كثيرة لتنسيقها للمحجبات في شتاء 2020، والتي اخترنا لكِ أبرزها من مدونات الموضة المحجبات.

اختيار التنورة البليسيه المُطبعة بالورود مع كنزة الصوف

اختيار التنورة البلسيه المُطبعة بالورود مع كنزة الصوف





اعتمدت مدونة الموضة جاسيرا على التنورة البلسيه المطبعة برسومات الورود، نسقت معها كنزة صوف باللون الكريمي البيج، لاطلالة شبابية لمناسبات النهار، ولهذا قد نسقت معها بوت الكاحل ذو الكعب السميك، لتبدو مرتاحة أكثر باطلالتها.

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الجيب البلسيه اللامعة لاطلالة المساء

الجيب البلسيه اللامعة لاطلالة المساء







أما لينا أسعد فقد اختارت الجيب البليسيه الميتالك، وهي أحد التصاميم الجديدة والمختلفة لهذا الموسم، بعد أن تعودنا على خامات الشيفون والجلد لهذه التنورة تحديدًا.

وتناسب هذه التنورة سهرات المساء البسيطة، يمكنكِ تنسيقها مع بلوزة بيضاء مكشكشة لتناسب اللون النحاسي البرونزي للتنورة، كما نسقتها لينا، مع بوت الكاحل.



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الجيب البلسيه الساتان لاطلالة أنثوية

الجيب البلسيه الساتان لاطلالة أنثوية





أحببنا هذا اللوك من الفاشينيستا ميلانيا الترك، باختيارها للتنورة البليسيه الساتان الناعمة، وتنسيقها مع كنزة صوفية باللون الطوبي، وحزام الخصر باكسسوار ذهبي، لاطلالة تجمع بين النمط العصري والكلاسيكي، خاصًة بعد اختيارها للمعطف الطويل باللون الأحمر البرتقالي.

ويبدو أنّ ميلانيا فضلت أن تكسر الألوان الصاخبة والداكنة، باختيارها للبوت الأبيض، الذي أضاف لمسة مُبهجة للوك.

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الجيب البليسيه البيج مع الجاكيت القصير

الجيب البلسيه البيج مع الجاكيت القصير



واحد من أكثر الألوان الرائجة في شتاء 2020 هو البيج، فلم لا تعتمدينه مع التنورة البليسيه، ولهذا اخترنا لكِ هذا اللوك من الفاشينيستا سمر البارشا، والتي ارتدت فيه التنورة البيج، مع الجاكيت القطيفة المُضلّعة باللون الكريمي.

هذا اللوك مناسب للصبايا المراهقات، ويمنحكِ مظهر رشيق، خاصة مع ارتداء بوت الكاحل بالكعب العالي.



إليكِ بهذا الألبوم أكثر من طريقة تنسقين بها الموديلات المختلف للجيب البلسيه لاطلالتكِ بالحجاب في شتاء 2020.

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