أجمل عيون في العالم بحسب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:43 صباحاً - سواءٌ كنتِ صاحبة أجمل عيون أو لا، فإنّ العيون هي الجزء الوحيد من الجسم الذي يبقى مكشوفًا (إلى حد ما) في كل ثقافة حول العالم. حتى أكثر الحضارات محافظةً تسمح للنساء بإظهار أعينهنّ.. فالعيون معبّرة بجنون ومتنوّعة بشكل كبير بألوان، وأشكال، ومتناقضات مختلفة. تُعدّ أعيننا فريدة من نوعها بالنسبة لنا، كما هي البصمة الوراثية الخاصة بنا، فهي تكشف عنا أكثر ممّا قد ندرك بمجرد إلقاء نظرة خاطفة، مع وضع كل ذلك في الاعتبار، إليكِ أجمل العيون في العالم بحسب إحصاءات لمواقع أجنبية، والنجمات اللواتي يمتلكهن:

عيون متعددة الألوان مثل النجمة ريهانا

ريهانا

العين القزحية والمتعدّدة الألوان من أجمل ألوان العيون؛ مع هذا اللون المميز للعين ونمطه، عادة ما يكون هناك "انفجار" من الذهب أو اللون البني، والذي ينتقل إلى اللون الأخضر الخفيف. على الرغم من أنّ الألوان يمكن أن تختلف، بعضها أكثر لونًا من اللون الأخضر، إلا أنّ هذا النمط يمكن تمييزه بشكل واضح ، وفقًا للباحث وخبير الإحصاء الحيوي إدموند كوسترز.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر في بعض الأحيان عيون عسلية تتحول في اللون، وتبدو في بعض الأحيان أكثر خضرةً من اللون البني والعكس. ويرجع ذلك إلى كمية الضوء في الغرفة أو لون الملابس والمكياج التي ترتديها صاحبتها، لهذا السبب تبدو عيون ريهانا دائمًا بألوان مختلفة.

ريهانا ليست الوحيدة بين النجمات التي تمتلك عيونًا أكثر من لون. هناك أيضًا تايرا بانكس، وشيلين وودلي، وكاري أندروود، وجادا بينكت سميث، على سبيل المثال لا الحصر.

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العيون الخضراء مثل إيما ستون وأديل

إيما ستون

كما أنّ هناك الكثير من الأغاني حول جمال العيون الزرقاء، كذلك هناك أغانٍ شهيرة حول اللون الأخضر، مثل أغنية "Green Eyes" وغيرها. وتستحق هذه العيون الغناء لها بالنظر إلى جمالها.

ما الذي يجعل العيون الخضراء خضراء؟ لقد وُلدوا بالفعل من مجموعة من مستويات الميلانين المنخفضة في القزحية، جنبًا إلى جنب مع تشتّت الضوء الذي يسبّب ظلالًا زرقاء ممزوجة بصبغة ذات اللون الأصفر، وفقًا لمقال نُشر في موقع "الأطلس العالمي". وماذا يحدث عند خلط الصفراء والأزرق، والطبقة؟ يمكنكِ الحصول على اللون الأخضر.

على الرغم من أنّ اثنين في المئة فقط من سكان العالم مطّلعين على وجود هذا اللون الذي تُحسد عليه العين، إلا أنّ الكثير من المشاهير لديهم عيون خضراء. هناك عيون إيما ستون الكبيرة الجميلة ، فضلًا عن أديل صاحبة العيون الخضراء.

العيون الملوّنة على بشرة سمراء مثل فانيسا ويليامز

فانيسا ويليامز

يقال غالبًا إنّنا نجد بعض الأشياء جميلة لأنها نادرة في الطبيعة، مثل لون طيور النحام الزهري، أو الأنماط المذهلة التي تُظهرها الطواويس الذكورية. قد يكون هذا هو السبب في أنّنا نجد أشخاصًا ذوي بشرة داكنة وعينين ملونتين جذابتين للغاية، لأنّ هذا المزيج غير شائع نسبيًّا، وفقًا لمقال نُشر في مجلة Owlcation لباحث إدموند كوسترز. فلنُلقِ نظرة واحدة على فانيسا ويليامز، وسنلاحظ على الفور سبب فوزها بمسابقة ملكة جمال أمريكا في عام 1984.

يُذكر أنّ غالبية الأشخاص ذوي العيون الفاتحة هم قوقازيون، حيث إنّ أوروبا هي المكان الذي نشأت فيه الطفرة التي أوجدت في الأصل عيونًا زرقاء.

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