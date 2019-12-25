أنواع الأيلاينر وطريقة استخدام كل منها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:43 صباحاً - يشكّل مستحضر الأيلاينر أحد أبرز أركان مكياج العيون، إذ انه يزيد من جاذبيتها ويُغني المكياج مهما كان نوعه. وفي ما مضى كان الأيلاينر يأتي بتركيبة واحدة وهي التركيبة السائلة، أما اليوم فقد بات هناك العديد من التركيبات التي تختلف من ناحية طريقة تطبيقها وتأثيرها في مكياج العيون.

إليكِ أنواع الأيلاينر المتوافرة في الأسواق، اختاري منها التركيبة الأنسب لكِ.

الأيلاينر

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قلم الأيلاينر الجاف

سهل الاستعمال، يسمح لك بتحديد الخط الذي ترغبين فيه، عريضاً كان أو رفيعاً، طويلاً أو يبدأ من منتصف العين... كما أن تركيبته الجافة تجعله يستمر فترة أطول.

إذا كنت ترغبين في مكياج ناعم وطبيعي، ارسمي خطاً رفيعاً واختاري لوناً قريباً من لون عينيكِ، بنياً أو أزرق أو أخضر أو رمادياً...

قلم الأيلاينر القابل للسحب

تركيبته جافة ولكنه أكثر تحديداً من القلم الجاف العادي، كما أنه عمليّ إذ لا يحتاج إلى مبراة وتقليم، بل جاهز للاستعمال في أي لحظة. إذا كنت تبحثين عن مكياج عيون ساحر، ارسمي خط أيلاينر رفيع فوق الرموش العليا وعلى الرموش السفلى، واختاريه باللون البني الداكن.

الأيلاينر السائل

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تحتاج هذه التركيبة إلى بعض الدقّة في الاستخدام، لأن رسم الخط بالأيلاينر السائل حساس بعض الشيء. لكن النتيجة التي يمنحها مذهلة، إذ يكون الخط واضحاً وثابتاً ويستمر فترة أطول خلال النهار. وبإمكانك أن تختاري الأيلاينر السائل المقاوم للماء لمكياج ثابت. ومع استخدام الأيلاينر السائل، يمكنكِ التحكّم بسماكة الخط أكثر.

الأيلاينر السائل مع فرشاة

يأتي هذا الأيلاينر مرفقاً بفرشاة عند طرفه تساعدك في الحصول على رسم خط رفيع جداً مع أجنحة جذابة عند طرف العين. يحتاج إلى الكثير من الدقّة في تطبيقه، وهو من أكثر أنواع الأيلاينر استخداماً سواء من قبل خبراء التجميل أو السيدات إذ يعتبر الأكثر سلاسة بين سائر التركيبات.

الأيلاينر الجل

هو التركيبة الأمثل للحصول على مكياج عيون دخاني، إذ يسمح لك برسم خط ثابت وواضح، يمكنك التحكّم بسماكته كما ترغبين. يمكن مزجه مع القليل من الماء للحصول على تركيبة لزجة أكثر خصوصا إذا شعرت بأنه بدأ يجفّ. يحتاج تطبيق هذا الأيلاينر إلى استخدام فرشاة خاصة تساعدك في رسم الخط بطريقة محترفة.