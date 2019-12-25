نقش حناء من انستقرام .. اختاري الأجمل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:43 صباحاً - نقش الحناء من العادات العربية الأصيلة التي اعتادت على اتباعها الكثير من النساء للتزين في الأعياد والمناسبات المختلفة كالأعراس وحفلات الزفاف.
رسومات الورود المتفرعة قد تبدو تقليدية، ولكن مع ذلك لا يمكن الاستغناء عنها، إن كنتِ تحبين الأسلوب الملكي، اختاريها لتزيّني بها ظَهر اليد، متفرعة بشكل دائري.وإن كنتِ تعشقين الحنّة كثيرًا، فاختاري الرسمة نفسها، ولكن مع رسومات على معصم اليد وكأنها أساور تزيّن مظهركِ، لاطلالة مختلفة ولافتة للأنظار.
أو يمكنكِ فقط اعتماد الرسومات على الأصابع، على شكل خواتم أنيقة وملفوفة على أصابعكِ، بطريقة عصرية، ولكنها لم تخلُ من الطابع التقليدي المعروف، ولكن يمكنكِ ترك أظافركِ من دون الحنّاء، لكي تنسقي معها ألوان الأظافر التي تعجبكِ.
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ولكن يمكنكِ اعتماد فقط تلوين الأظافر بالرسومات، بالدرجة الداكنة، بغمس أطراف أصابعكِ في الحناء، وفقط مع خطين دائريين حول أصابعكِ، إن كنتِ تميلين إلى الرقة والبساطة.
كما يمكنكِ التدرج بين لون الحنّاء ودرجة تركيزها، كنوع من التجديد للرسومات التقليدية، باختيار أكثر من رسمة بدرجات البني والبني الأحمر والبيج.
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