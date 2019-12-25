ترطيب البشرة الجافة في الشتاء بهذا الزيت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:43 صباحاً - البشرة الجافة تتعرض للكثير من مشاكل الجفاف تحديدًا في فصل الشتاء، وتسبب قلة إفراز الدهون بالبشرة، إلى مشاكل تقشر الجلد، والاحتكاك، واحمرار الجلد.



كل هذه المشاكل أنتِ في غنًى عنها مع استخدام زيت الزيتون، وهو أحد الزيوت الطبيعية التي تمنحكِ بشرة نضرة وصحية في فصل الشتاء.



ولأنه من الزيوت الثقيلة أو عالية التركيز، فهو مناسب بقوة للبشرة الجافة، كما أنه يحتوي على الفيتامينات التي تغذي البشرة.



إليكِ ماسكات ترطيب البشرة الجافة في الشتاء بزيت الزيتون:

ماسك السكر البني والليمون

ماسك السكر البني والليمون



- ملعقة كبيرة سكر بني

- نصق ملعقة صغير عصير ليمون

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



طريقة تحضير الماسك



اخلطي السكر مع عصير الليمون وزيت الزيتون

ضعي الخليط على بشرتكِ، مع عمل مساج للوجه بلطف بحركات نصف دائرية، ثم اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

اشطفي وجهكِ بالماء.

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ماسك الزبادي وزيت الزيتون

ماسك الزبادي وزيت الزيتون



- ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة تحضير الماسك

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اُخلطي زيت الزيتون مع الزبادي وضعيه على بشرتكِ.

اُتركي الماسك حتى يجف، ومن بعدها اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

يفضل تجربة الماسك قبل النوم، لترطيب عالٍ ونتيجة فاعلة.

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ماسك الخميرة والعسل وزيت الزيتون

ماسك الخميرة والعسل وزيت الزيتون



- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- مكعب خميرة

- ملعقة صغيرة عسل

- قطرات ماء دافىء



طريقة تحضير الماسك



اُخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الخليط على بشرتكِ واتركيه حتى يجف.

قشري الخليط من على وجهكِ بلطف، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

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