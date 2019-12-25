"كوباية شاي" قضت على حلمها في الغناء.. من هي نعيمة الصغير

ملامحها الحادة وصوتها الجريء كانا يسبقان إطلالتها على الشاشة، فعرفت بأدوار الشر حتى أنها صنفت كإحدى الحموات الشريرات في السينما، لتقمصها تلك الأدوار عن براعة والتي حصرها المنتجون فيها كأدوار الأم القاسية أو العجوز المتصابية، إنها الفنانة الراحلة نعيمة الصغير التي تحل اليوم ذكرى ميلادها.

الفنانة التي عرفت بصوتها الخشن وبدأت حياتها كمغنية في الملاهي الليلية، صرحت في أحد اللقاءات التليفزيونية عن سبب خشونة صوتها هو أن إحدى زميلاتها دست لها مادة في كوب الشاي، ولكن نظرا لبنيتها القوية نجت من الموت ولكن أثرت هذه المادة السامة على أحبالها الصوتية وأصبح صوتها أجش، وبذلك قضي على حلم نعيمة الصغير أن تصبح مطربة.

Advertisements

اكتسبت نعيمة لقب نعيمة الصغير نسبة لزوجها فى ذلك الوقت المطرب الشعبي محمد الصغير، أما اسمها فكان نعيمة عبدالمجيد عبدالجواد. وقد بدأت مسيرتها الفنية كمونولوجست مع زوجها محمد الصغير، ثم عملا معا في فرقة إبراهيم حمودة، حسب الهيئة الوطنية للإعلام.

"نعيمة" ابنة مدينة الاسكندرية، لم تنس حلم الغناء رغم تغيير صوتها وخشونته وفي أواخر أيامها أقدمت على تأدية أغانى لبعض المنتجات فى صورة إعلانات تليفزيونية.

على عكس النجمات، حققت نعيمة" شهرتها عندما عملت في السينما بأدوار الشر التي أكسبتها الكثير من الجماهيرية، ومن أشهرها : "الشقة من حق الزوجة"، "العفاريت"، "الليلة الموعودة"، "مولد يا دنيا"، "القاهرة 30"، "الزوجة الثانية"، "آنسات وسيدات"، "إسكندرية ليه "، "المشبوه"، "حب في الزنزانة"، "لا تسألني من أنا"، "الضائعة"، "لعدم كفاية الأدلة"، "جري الوحوش"، حتى رحلت عن عالمنا في 20 أكتوبر 1991 عن عمر يناهز 60 عامًا ولكن أدوارها لم ولن ينساها الجمهور.