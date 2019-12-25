الكافيين يقلل آثار الوجبات المسببة للسمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
ذكر باحثون أمريكيون أن تناول الكافيين قد يقلل بعض الآثار السلبية الناجمة عن اتباع نظام غذائي مسبب للسمنة.
وكشف الباحثون أن ذلك يكون من خلال تقليل تخزين الدهون في الخلايا الدهنية، والحد من زيادة الوزن وإنتاج الدهون الثلاثية.
وأجرى الفريق البحثي في جامعة "إلينوي" في الولايات المتحدة، أبحاثه على مجموعة من الفئران، ولوحظ أن الفئران التي استهلكت الكافيين المستخرج، اكتسبوا وزنا أقل بنسبة بلغ 16%، وتراكمت الدهون بنسبة أقل بلغت 22% فقط، مقارنة بالفئران التي تناولت القهوة المنزوعة الكافيين.
ووفقًا للباحثين، تناولت الفئران التي شملتها الدراسة لمدة 4 أسابيع نظامًا غذائيًا يحتوي على 40% من الدهون و45% من الكربوهيدرات و15% من البروتين، كما تناولوا أحد أشكال الكافيين بكمية تعادل كمية الإنسان الذي يشرب 4 أكواب من القهوة يوميًا.
وفي نهاية فترة الأربعة أسابيع، كانت النسبة المئوية لكتلة الجسم النحيل في مجموعات مختلفة من الفئران تختلف اختلافًا كبيرًا، تراكمت الفئران التي تناولت الكافيين من الشاي أو القهوة أو المصادر الاصطناعية أقل من الدهون في الجسم من الفئران في المجموعات الأخرى.
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