بالصور.. هند صبري تستقبل العام الجديد بشجرة كريسماس

قبل احتفالات عيد الميلاد بأيام قليلة، شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصور جديدة لها، كشفت من خلالها عن استعداداتها لاستقبال العام الجديد. ونشرت "صبري" صورة لها إلى جانب شجرة عيد الميلاد التي زينتها ببعض الألعاب، وكتبت متمنية أعياد ميلاد مجيدة. Advertisements يذكر أن هند صبري، كانت قد شاركت مؤخرًا في فيلم "الفيل الأزرق 2" وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعدما تجاوز الـ 100 مليون جنيه.

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