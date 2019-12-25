تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، العديد من الصور للموز المقلي، لتنقسم الآراء بين المعجب بالتقليعة الجديدة، والمنتقد لها. يقدم "هن" طريقة سهلة وسريعة لتحضير الموز المقلي في المنزل:- مقادير الموز المقلي موز دقيق ماء رشة ملح فانيليا ملعقة صغيرة بيكنج باودر Advertisements سكر بوردة قرفة مطحونة طريقة تحضير الموز المقلي 1 - خلط الدقيق والبيكنج باودر سويا، ثم إضافة ورشة الملح والفانيليا. 2 - إضافة الماء على الخليط مع الاستمرار في التقليب، للحصول على قوام كريمي. 3 - تقليب الموز في الخليط، ثم اقليه في زيت غزير على النار. 4 - رش السكر البوردة والقرفة على الموز المقلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. طريقة عمل الموز المقلي في 4 خطوات بالمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.