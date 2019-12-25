طرق إزالة الوبر من الملابس الشتوي

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يجد البعض معاناة كبيرة في فكرة التخلص من الوبر اللاطق في الملابس الشتوي التي تكون في الغالب كرات وتكتلات من الوبر وخاصة مع كثرة الاستخدام والغسيل، وتقدم "هُن" طرق التخلص منها وفقًا لموقع dengarden.
اللاصق
يمكن الاعتماد على الشريط اللاصق لتبدو الملابس أفضل دون وبر، فقط تقطع قطعة من الشريط اللاصق وتوضع على الملابس من الجهة اللاصقة ويضغط عليها وتنزع باليد بلطف حتى تبتعد عن الملابس.
شفرة الحلاقة
يمكن من خلال شفرة الحلاقة الخاصة بالرجال أو النساء التخلص من الوبر، الا أن هذه الطريقة ينبغي استخدام بحرص وعناية حتى لا تُقطع الملابس وذلك من خلال استخدامها برفق خلال تمريرها على القماش، حتى لا يقطع الثوب.
المشط
يساعد مشط دقيق الأسنان في إزالة الوبر من البلوزات، والملابس الصوف، ببساطة فقط نضع قطعة الملابس على سطح مستوٍ ثم نمشط القماش برفق وأثناء هذه الحركة سيزال الوبر بسهولة.
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