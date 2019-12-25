محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: يتعرض الكثيرين للإصابة بمشكلات صحية يترتب عليها نزول البلغم خاصة مع نزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء، ويؤدي ذلك لصعوبة التنفس، وغيرها من الأعراض، فكيف يمكن التخلص من البلغم بالعلاجات الطبيعية؟ لقراءة المزيد عن: أسباب متعددة للبلغم.. هكذا تتخلص منه دون أدوية.. اضغط هنـــــا.

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