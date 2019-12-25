محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
البيض، من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان، ولعل أبرزها البروتين، ولكن ماذا يحدث للجسم إذا تم المواظبة على تناول بيضة واحدة يوميًا؟
يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، فوائد تناول البيض يوميًا، وفقًا للدكتورة أسماء يونس، أستاذ مساعد الصحة العامة والتغذية العلاجية بكلية الطب جامعة الفيوم.
للمزيد عن ماذا يحدث للجسم عند تناول بيضة واحدة يوميًا؟.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يحدث للجسم عند تناول بيضة واحدة يوميًا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.