ماذا يحدث للجسم عند تناول بيضة واحدة يوميًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:

البيض، من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان، ولعل أبرزها البروتين، ولكن ماذا يحدث للجسم إذا تم المواظبة على تناول بيضة واحدة يوميًا؟

يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، فوائد تناول البيض يوميًا، وفقًا للدكتورة أسماء يونس، أستاذ مساعد الصحة العامة والتغذية العلاجية بكلية الطب جامعة الفيوم.

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