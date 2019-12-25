بالفيديو |عرض أزياء هاني البحيري 2020.. أقمشة مصرية وتصاميم عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تصوير- علاء أحمد

باعتماد الأقمشة المصرية وبتصاميم عصرية أنيقة خطف مصمم الأزياء العالمي الأنظار، في عرض الأزياء السنوي الخاص به، والذي يحمل رقم 100 في مشواره بعالم الموضة المصرية والعالمية.

قدم هاني البحيري مجموعة مكونة من 100 تصميم، وتنوعت الموديلات بين فساتين السهرة بقصات مختلفة، والجمبسوت، والجواكت البراقة، والفرو، والبدل الكلاسيكية المفعمة بالأنوثة التي ترمز لقوة المرأة.

فرأينا التطريزات البراقة والأقمشة اللامعة يسيطران بقوة في العديد من التصاميم، وحرص "البحيري" على التنوع بين الألوان الدافئة الناعمة، بجانب الألوان الصارخة القوية، فاعتمد درجات الميتاليك، والأسود، والذهبي النحاسي، ودرجات النيون والباستيل.

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برزت الأقمشة المطبوعة بالرسومات الهادئة والتي تحتوي على ألوان عديدة متداخلة، وزينت بعض التصاميم بالفرو الطبيعي بألوان جريئة وغير تقليدية، بتوقيع مصممة الفرو "جيسي نصيف".

وأهتم "البحيري" بتصميم موديلات تناسب احتفالات الكريسماس ورأس السنة باعتماد الألوان المستوحاة من شجرة عيد الميلاد بلمسة حيوية وبراقة.

وشهد عرض الأزياء مشاركة الفنانة رجاء الجداوي بديفيله هاني البحيري، إذ ساهمت في تصميم خط أزياء للسيدات فوق الأربعين، لإبراز جمالهن وأناقتهن.

وفى نهاية الديفيليه أطلت الفنانة مي عمر بفستان زفاف، مرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة، يبلغ ثمنه 15 مليون دولار بما يعادل 241 مليون جنيه مصري، وجاء التصميم باللون الفضي للامع، بصيحة الكشاكش الضيقة والطيات، واتسم الموديل بقصة قصيرة من الأمام، مع ذيل طويل من الخلف مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة، مع طرحة طويلة مطرزة بالكامل.