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طريقة عمل كيكة الذرة 

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حضري لأطفالك كيكة الذرة الشهية، وقدميها لهم مع الشاي، أو العصائر الطبيعية، بخطوات الشيف سالي فؤاد. 

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مكونات كيكة الذرة 

كوب دقيق

بيكينج باودر

كوبان دقيق ذرة 

4 بيضات 

فانيليا

1/2 كوب لبن

3/4 كوب زيت

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كريمة مخفوقة

سمنة

كوب ونصف سكر  

ذرة ملح

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طريقة تحضير كيكة الذرة 

في العجان، اضربي البيض، مع الكريمة، والسكر، واللبن

ضيفي الزيت ودقيق الذرة ثم الدقيق، والفانيليا، واخفقيهما جيدًا. 

ضيفي البيكينج باودر، والسمن والملح.

ضعي الخليط في صينية، ثم ادخليها الفرن حتى تنضج. 

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