ابنة "نيفين القباج" وزيرة التضامن: "شكراً لكل حد فرح لأمي"

"انتي يا أمي قدها وقدود.. فخر بيتنا وعيلتنا وبلدنا ومنطقتنا العربية كلها، مبروك علينا ومبروك عليكي يا مصر"، بهذه الكلمات عبرت مريم فشيري، نجلة الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بتولي والدتها المنصب الجديد.

ونشرت "مريم" عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، تعليقا كتب فيه:"المناصب والمراسم زي حاجات كتير في الدنيا، بتروح وتيجي، اللي بيفضل هو الأثر اللي الشخص بيسيبه في حياة الآخرين، وفي الرسالة اللي بيقدمها، وفي كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة في الشغل نفسه، سواء كانت في الرحلة نفسها أو في المنتج النهائي".

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واستكملت :"وانتي يا أمي قدها وقدود، حتى في الأوقات اللي حايكون فيه حدود، حاتعدي منها مهما كان المجهود، ولما يخلص حايعود، وكل خطوة حاتخطيها حايكون لها محصود".

وعن سر المكانة التي وصلت إليها الوزيرة، قالت نجلتها: "لو حد واقف يتفرج من الفترينة بس، تأكد/تأكدي إن قدام ده سهر وتعب وتحديات وصعوبات ومتاهات وتضحيات وحاجات تانية كتير صعبة لا حصر لها، ولكن من حظي إن عندي مثل أعلى يعلمني ويوريني إن الشغف برسالة معينة يستاهل كل ده".

واختتمت تعليقها برسالة شكر لكل من شارك فرحة الأسرة سواء كان من قريب أو بعيد :"شكراً لكل حد فرح لأمي وشاركها الموقف ده من قريب أو بعيد، كل زملائها وزميلاتها والعاملين والعاملات معاها، وأصدقائها وصديقاتها، وعيلتنا وأصحابي شكراً بجد لكل حد فرح من قلبه أو من قلبها".