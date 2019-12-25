دائما ما تبحث السيدات عن أنواع جديدة من السلطة غنية بالعناصر الصحية لتقديمها لأولادهن، ولذلك تعتبر سلطة الكبدة الحمراء هي الأفضل لذلك ويمكن تحضيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير سلطة كبدة كبدة بصل ثوم فلفل حار نصف كيلو لسان عصفور 2 كوب عصير طماطم Advertisements كمون ناعم كزبرة جافة ملح فلفل أسود زيت طريقة تحضير سلطة كبدة حمري البصل في الزيت وتبلي بالملح والفلفل الأسود ضيفي الثوم ثم الكبدة ثم ضيفي الفلفل الحار ثم عصير الطماطم حمري لسان العصفور في الزيت على النار في حلة اخرى ضيفي لسان العصفور والكمون والكزبرة وقلبي اتركي الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه

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