دائما ما تبحث السيدات عن أنواع جديدة من السلطة غنية بالعناصر الصحية لتقديمها لأولادهن، ولذلك تعتبر سلطة الكبدة الحمراء هي الأفضل لذلك ويمكن تحضيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير سلطة كبدة
كبدة
بصل
ثوم
فلفل حار
نصف كيلو لسان عصفور
2 كوب عصير طماطم
كمون ناعم
كزبرة جافة
ملح
فلفل أسود
زيت
طريقة تحضير سلطة كبدة
حمري البصل في الزيت وتبلي بالملح والفلفل الأسود
ضيفي الثوم ثم الكبدة ثم ضيفي الفلفل الحار ثم عصير الطماطم
حمري لسان العصفور في الزيت على النار في حلة اخرى
ضيفي لسان العصفور والكمون والكزبرة وقلبي
اتركي الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه
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