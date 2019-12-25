هاني البحيري لـ"الوطن": صنعت فستان مي عمر من 200 فص ألماظ "لهدف وطني"

أعرب المصمم هاني البحيري عن سعادته، بنجاح عرض أزياء الـ100، الذي عقد مساء أمس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، والذي تضمن تقديم 100 فستان وجامبسوت، إضافة إلى فستان زفاف مي عمر، المرصع بالألماس، وتصل تكلفته 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 240 مليون جنيه.

وقال "البحيري"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه استغرق سنة كاملة لتحضير الأزياء، التي عرض 20 منها سابقا، ضمن أسبوع الموضة في باريس العام الجاري، مضيفا: "فكرة تصميم 100 فستان جاتلي لما سألني صحفي هتعمل العدد ده في العرض الجاي؟ فعجبني الموضوع وأخدته تحدي".

وعن فستان "عمر"، أشار إلى أنه مزين من 200 إلى 300 فص من الألماس، واستغرق 12 شهرا لإنجازه، لاحتوائه على العديد من النقوش والتطريزات اليدوية، متابعا: "الفستان ده مش للبيع، ورجعت المجوهرات إمبارح اللي استعرتها لأصحابها، بعد الفاشون شو"، مردفا أنه صمم ذلك الفستان لهدف "وطني"، لتظهر مصر بأنها صنعت أغلى فستان بالعالم.

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واستطرد مصمم الأزياء، بأنه يتيح تصميم فستان زفاف مي عمر بدون المجوهرات، ويمكن للعروس أن تتواصل مع بيت المجوهرات لترصيعه بالألماس، مختتما حديثه أن العديد من العرائس صمم لهن فستان زفاف نيكول سابا المرصع بالألماس، والذي تكلف 180 مليون جنيه، وأطلت به في ديفليه 2018، بدون وضع مجوهرات عليه "بس في بنات حطت ألماس، وفي واحدة زينته بمجوهرات بقيمة أكبر من قيمة فستان الفنانة اللبنانية".

وشهد عرض الأزياء الـ 100 في مصر، لمصمم الأزياء المصري والعالمي هاني البحيري، حضور مجموعة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، أبرزهم: نرمين الفقي ورجاء الجداوي، وأحياه الفنان اللبناني وائل جسار.