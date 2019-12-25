يعرف حمص الشام باسم "الحلبسة"، وهو من أطباق المقبّلات الشهية، والمفضّلة لدى العديد من الأشخاص، نظراً لسهولة تحضيره، واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحّة الجسم، كالفيتامينات، والمعادن، يزيد إقبال الناس على تناول حمص الشام في فصل الشتاء عن بقية أشهر السنة على الرغم من المميزات التي تعود على العديد من أجهزة الجسم عند الحصول عليه.

وإليك فوائد حمص الشام، وفقًا لموقع "Medical news today".

-لابد أن يتناوله مرضى السكري عند القيام بالحمية الغذائية، لأنه يحتوي على كم هائل من الألياف المفيدة لهم، وينصح الأطباء بتناول ما بين 21 إلى 25 جراما من الألياف يوميا للنساء.

- يساعد في بناء العظام بصورة سليمة نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد، الفوسفات، الكالسيوم، الزنك، فيتامين k.

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- يؤدي تناوله لضبط معدلات ضغط الدم في جسم الإنسان.

- يحتوي على الألياف، البوتاسيوم، وفيتامينات "C" و "B-6"، مما يؤدي لتخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتمتع القلب بصحة جيدة.

- يتضمن عنصر السيلينيوم الذي يساعد في التخلص من المركبات السامة، ويحسن من أداء إنزيمات الكبد ويقلل من معدل نمو الأورام.

- ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع من حدوث الإمساك، لأنه يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان.