رجاء الجداوي عن كلبها: "بومبو" بياكل كِشك بالعيش الناشف

تحدت الفنانة رجاء الجداوي، السيناريست تامر حبيب، في لعبة الطاولة، خلال حوارهما في برنامج "قهوة أشرف"، مع الفنان أشرف عبد الباقي، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، وفازت عليه في النهاية، كما ذكرت أنها مُحترفة لعبة الطاولة العادة.

بينما أكد الفنان تامر حبيب، أنه غير مُحترف في لعبة الطاولة، ولكنه مجتهد ويحاول دائما تعلم الجديد "أنا برمي الظاهر بشكل هايل جدا، بس مش بعرف ألعبها"، فيما أشادت رجاء الجداوي بعلاقتها القوية بتامر حبيب، قائلة: "تامر ده ابني اللي ماخلفتوش".

ورد حبيب: "لحم كتافي من خير رجاء الجداوي، حتى الكرش بتاعي ده من أكل البيت عندها"، فيما سردت الجداوي، قصة كوميدية حيث أن كلبها "بومبو" عندما حضر البيت عندها وشم رائحة الأكل بالسمن ظل يأكل حتى الآن "كشك بالعيش الناشف".