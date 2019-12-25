تعتبر رول البيتزا بالسي فود، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى كثيرين وبخاصةٍ الأطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

وإليك طريقة عمل رول البيتزا بالسي فود، على طريقة الشيف "الشربيني".

مقادير رول البيتزا بالسي فود

كيلو دقيق

نصف لتر ماء

3 ملاعق لبن بودرة

3 ملاعق زيت

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة زعتر

بهارات

جمبري

زيت

بصل

ثوم

زعتر

جبنة شيدر

سبيط

صلصة طماطم

بصل أخضر

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طماطم

ملح

فلفل أسود

فلفل حار

بيض

سمك مقطع

زيت

مرقة

طريقة تحضير رول البيتزا بالسي فود

- يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح ولبن البودرة والزعتر وقلبيهم جيدا

- يضاف زيت والماء ونستمر فى العجن حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية

- تقسم العجينة كويرات وتفرد باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق

- يفرم بصل وثوم وزعتر ويشوح في طاسة على النار مع زيت وتقلب حتى تحمر

- يقطع السبيط ثم يضاف الى الطاسة و يضاف السمك المقطع والجمبري و ملح و فلفل و نستمر في التقليب

- يرفع الخليط عن النار ثم يضاف فلفل حار ثم يضاف البصل الأخضر المقطع و البهارات

- تسلق الطماطم و تفرم و تضاف مع ثوم وبصل لعمل الصلصة فى طاسة بها زيت على النار ثم يضاف المرقة.

- يوضع الصلصة ثم الجبنة المبشورة ثم خليط السي فود داخل العجينة ثم تلف رول.

- ترفع في صينية مدهونة زيت ويدهن وجهها بخليط البيض والزيت.

- تدخل فرن ساخن حتى تنضج وتقدم بالهنا.