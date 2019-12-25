هاني البحيري عن تكلفة فستان مي عمر 15 مليون دولار: المجوهرات السبب

قال مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، إن الديفيليه الأخير الخاص به، كان رقم 100 على المستوى الشخصي، مشيرًا إلى أن منتجاته تجوب العالم منذ 21 سنة، حيث يعقد حوالي 3 عروض أزياء خارج مصر واثنين داخلها، كما يوفر فرص عمل.

وأضاف البحيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي يعرض عبر شاشة "أون إي"، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران: "نقدم تقنية عالية حتى وصلنا إلى باريس، وهناك مؤسسات ترعى مصمم الأزياء، لكن في مصر، نعمل بمفردنا دون أي رعاة، إلا أثناء الحفلات".

وحول تكلفة الفستان، الذي ارتدته الفنانة مي عمر، وأثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال البحيري، إن ارتفاع تكلفة الفستان (15 مليون دولار) يرجع إلى المجوهرات المستخدمة فيه، وليس إلى الفستان نفسه، مشيرًا إلى أن تصميمه استغرق نحو 25 يومًا، ولافتًا إلى أنه جرى تركيبها باليد، حيث عكف على تصميمه منذ عام.

وتابع: "شغلنا عائلي، وغير كده إحنا واقفين بنقول فخر الصناعة المصرية، ولما نعمل فاشون شو، بنبقى عاوزين نعمل حالة من الإبهار، وعملنا 100 فستان في سنة عشان العرض رقم 100، وفي عروض أزياء باريس، بيبقى 35 و40 فستان".

وشدد المصمم هاني البحيري، على أن ذلك "فستان مي" ليس للبيع ولكنه للدعاية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه صناعة مصرية خالصة.