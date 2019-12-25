ظهور عادي.. جوهرة في العرض الخاص لفيلم "الفلوس"

حرصت الراقصة جوهرة، على حضور العرض الخاص لفيلم تامر حسني "الفلوس"، الذي يعرض حاليا في إحدى سينمات السادس من أكتوبر، وظهرت بشكل طبيعي وعادي وسط المدعوين لمشاهدة العرض.

يذكر أن جوهرة، شاركت بالرقص في إحدى أغنيات الفيلم، التي تحمل اسم "حلو المكان"، والتي حققت أعلى نسبة مشاهدة من توقيت عرضها.

فيلم "الفلوس"، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلي ربيع.