شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والمزروعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، الحفل الذي أقامه خليفة حارب سالم الشامسي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة سيف عبدالله محمد المزروعي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بفندق انتر كونتيننتال أبوظبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المهنئين والمدعوين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الشامسي والمزروعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.