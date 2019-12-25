الامارات | أفراح الكعبي والجهوري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة محمد علي خصيب الكعبي، بمناسبة زفاف نجلها علي إلى كريمة سعيد سيف حميد الجهوري. حضر الحفل، الذي اقيم بقاعة الشهامة في أبوظبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات والضباط، ولفيف من أعيان القبائل والمهنئين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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