الامارات | أفراح البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، الحفل الذي أقامه بطي حمد البلوشي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمه عامر راشد البلوشي.

حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الاحتفالات بزاخر في العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس.