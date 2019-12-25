الامارات | أفراح الأميري ومطر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام علي حسن الحجي حسن الأميري، حفل استقبال بمناسبة زفافه إلى كريمة محمد حسين يوسف مطر. حضر الحفل، الذي أقيم في نادي الشارقة للرماية والغولف، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع غفير من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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