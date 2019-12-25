الامارات | السفير الياباني: شغوف باللغة العربية وآدابها

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني: شغوف باللغة العربية وآدابها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سفير اليابان لدى دولة الإمارات أكيهيكو ناكاجيما أنه شغوف باللغة العربية، مشيراً إلى أهمية التعاون الثقافي بين اليابان والإمارات. جاء ذلك على هامش استقبال رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، الدكتور علي بن تميم، في مكتبه بمكتبة قصر الوطن، السفير الياباني.

ورحب بن تميم بالسفير، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الثقافي مع اليابان.

من جهته، أثنى سفير اليابان على حسن الاستقبال في صرح يمثّل أحد أهم معالم الجذب الثقافي، مؤكداً شغفه باللغة العربية وآدابها، والعمل على التبادل الثقافي والتعاون المثمر مع مؤسسة اليابان الثقافية والمعاهد المعنية باللغة العربية والترجمة.

وتداول الطرفان جملة من المقترحات، منها تنظيم ورش عمل للإبداع والكتابة الشعرية والسردية بين الشباب اليابانيين والإماراتيين.