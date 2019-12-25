الامارات | أفراح العفاري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العفاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت قبيلة العفاري، في مدينة العين، بزفاف كل من حمد فارس علي العفاري إلى كريمة محمد سالم العفاري، ومحمد مسلم سعيد العفاري إلى كريمة سهيل سعيد مسلم العفاري. حضر الحفل، الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات، عدد من أعيان القبائل والمسؤولين، وجمع من المهنئين والأهل. وتخللت الحفل فقرات من التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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