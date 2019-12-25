الامارات | أفراح الكندي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة المرحوم سالم محمد الكندي، بمناسبة زفاف نجلها خالد إلى كريمة سالم علي الكندي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الأفراح بمنطقة زاخر في مدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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