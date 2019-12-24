فوائد السحلب الصحية

السحلب هو مشروب الشتاء المثالي، الذي يبعث الدفء على الجسم، وبالإضافة إلى ذلك لـ السحلب العديد من الفوائد الصحية، والتي يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "نيوتريشن" الصحي المتخصص. فوائد السحلب يدفئ الجسم. يحتوي على الصمغ والجلوكوز والزيت المتقلب. يساعد على سلاسة التنفس. يساعد على مكافحة السعال والتهاب الشعب الهوائية. يساعد في محاربة الإمساك. السحلب مفيد لعلاج البواسير. Advertisements يحسن الفكر. يقوي تحمل القلب. يساعد في تنظيم تدفقات الحيض. يساعد الجسم على التخلص من الديدان المعوية. يُعالج القرحة، ويوقف النزيف في المعدة وباقي أجزاء الجهاز الهضمي، مثل الأمعاء والإثني عشر. مفيد لزيادة وزن الأشخاص الذين يعانون من النحافة. ينشط الجسم حيث يعطي طاقة كبيرة.

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