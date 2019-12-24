"جعلته محتشما".. كارمن سليمان أجرت تعديلات على فستان دير جيست

عقب أيام من انتهاء حفل "دير جيست" السنوي، نشرت مصممة الأزياء زينة زكي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، التصميم الأصلي للفستان الذي أطلت به الفنانة كارمن سليمان في تلك الفعالية الفنية، حيث أجرت الأخيرة تعديلات عليه لجعله "أكثر احتشاما".

ظهرت المطربة بفستان طويل، والذي تميز بأنه فضفاض أرجواني اللون، ومزين بنقوش بسيطة، و3 أحزمة حلو منطقة البطن، كما أنه بدون أكمام.

فيما يختلف التصميم الأصلي، بأنه "أوف شولدرز" وليس بأكتاف مرتفعة كما أطلت "كارمن"، كما أنه مكشوف البطن، ويصل سعره إلى 26 ألف جنيه مصري.

وعلقت مصممة الأزياء على تصميمها، قائلة باللغة الإنجليزية: "فستان مشد أرجواني جميل، مع طبقات من التول والطيات من مجموعة ربيع صيف 2020 من زينة زكي"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذي حصد على 3 آلاف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات المعجبة بالإطلالة.

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يشار إلى أن الفنانة كارمن سليمان، أحيت حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، اليوم، ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، معربة عن سعادتها بوجودها في الجامعة في ظل تقارب السن بينها وبين الطلاب.