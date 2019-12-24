تعرفي على بعض الأشغال اليدوية بالخرز وبعض استخداماتها

الخرز وصف واسع جدا لعدة عناصر متباينة ومختلفة الألوان والخامات والأشكال ولكنها تسمى جميعا خرز بشكل عام يجمع قطعا معينة قد تكون بحجم حبة السمسم وقد تكبر لتكون كحبة الحمص ، تصنع من البلاستيك أوالزجاج والكريستال وحتى بعض الأحجار الكريمة قد نصنع من بعضها خرزا صغيرا، وهي خامة مصنوعة في الأصل يغرض استخدامها للتزيين والتجميل.

في أشغال يدوية بالخرز سنرى استخدامات متعددة للخرز ونحاول بعد التعرف عليها أن نتعلم بعض إمكانيات الخرز الفنية .

تطريز الملابس :

من أقدم استخدامات الخرز استخدامه في تطريز الملابس القيام بأشغال يدوية بالخرز على الملابس لتزيينها وقد استخدم الخرر اللامع الصغير (الترتر) وبعض الخرز الخشبي أحيانا وحتى الكريستال في الملابس الفخمة وملابس الملوك والأمراء.

يتطلب تطريز الملابس دقة عالية ووقتا وفنا لذلك يعد التطريز اليدوي سببا في غلاء قيمة الملابس ورفم ظهور ماكينات تقوم بالتطريز إلا أن التطريز اليدوي لا زال متربعا ومفضلا لدى من يحبون التميز والفخامة، حين تحتاجين لتمرين عملي على الصبر والمثابرة فتعلم تطريز الملابس حتما سينفعك.

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خرز الأطفال :

اشغال يدوية بالخرز محببة جدا للاطفال وجميعنا مر ببعض المحاولات للتفنن في صنع بعض المنتجات البسيطة من الخرز، خرز الأطفال يتميز بالألوان الزاهية وعادة ما يكون مصنوعا من البلاستيك ولا يحتاج إلى إبرة حفاظا على سلامتهم، يجب ألا يكون سن الأطفال أقل من 6 سنوات حتى لا يحاول الأطفال ابتلاعه لأنه صغير الحجم.

الاكسسوارات:

من أشهر استخدام اشغال يدوية بالخرز الاكسسوارات على اختلاف أنواعها من أساور وأقراط وسلاسل وخواتم وتتفاوت أسعارها ودرجة إتقان صناعتها حسب نوع الخرز المستخدم فيها.

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