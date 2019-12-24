تعرفى على قواعد إتيكيت الجلوس الصحيح

لكل شئ فى حياتنا قواعد معينه تحدده وتنظمه سواء السلوك أو الكلام أو الحركات وحتى طريقة الجلوس وهو ما أوضحته استشارى الإتيكيت والبروتوكول رضوى نجيب خلال برنامج "هى وبس" المذاع على فضائية CBC سفرة فقالت إن قواعد أو إتيكيت الجلوس الصحيح كالآتى: بداية لابد من الإشارة الى عدم استخدام اليد عند الحديث إلا فى حال وصف شى معين،

كما يجب عدم استخدامها فى حالة العصبية.

- عند الجلوس لابد أن يكون الظهر مفرود ولكن فى وضعية مريحة للشخص.

- إذا كنت ترتدين جيب قصيرة فيفضل عدم وضع رجل على رجل.

- الأشخاص الذين يبلغ طولهم اقل من ١٦٠ سم يفضل عدم وضع رجل على رجل حتى لا يختصر من الطول.

- عندما تكونى فى وضع الوقوف وتستعدى للجلوس فدعى ركبتك من الخلف تلمس المقعد أولا.

- قبل أن تجلسى قومى بتسوية ملابسك من الخلف أولا.

- إجلسى على طرف المقعد أولا ثم ارجعى بظهرك للخلف.

- عند الجلوس يفضل وضع اليدين على القدمين.

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