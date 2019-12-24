منها شرب الماء.. لقاء سويدان تكشف سبب خسارتها للوزن

لاحظ الكثير من متابعي الفنانة لقاء سويدان فقدانها للوزن خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع الجمهور لسؤالها عن السبب وكيف حدث ذلك.

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وردت سويدان على أسئلة الجمهور عبر حسابها على Instagram، عبر مقطع فيديو كشفت من خلاله عن النظام الذي اتبعته لخسارة وزنها، وذلك من خلال حرصها على تشرب كميات كبيرة من الماء، والابتعاد عن السهر فضًلا عن امتناعها عن الدهون تماماً.

وكان آخر ظهور لـ "سويدان" بوزن ممتلئ نسبيًا خلال الجزء الثاني من مسلسل "عائلة الحاج نعمان" الذي عرض على قناة MBC مصر، بطولة تيم حسن وهبة مجدي وسهر الصايغ وصلاح عبدالله وأحمد بدير وصفاء الطوخي ومي كساب.