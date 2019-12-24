"مين دي يا كابتن؟".. حسناء تحتضن عمرو وردة في أحدث ظهور له (صور)

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شارك لاعب المنتخب المصري والمحترف في الدوري اليوناني عمرو وردة، صورة جديدة تجمعه بفتاة حسناء، على متن طائرة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بدون توضح العلاقة التي تجمعه بها.
وظهر "وردة" بإطلالة كاجوال فاتحة اللون، خلال احتضان الشابة له، التي ارتدت "تيشرت" أبيض، مزين باسم ماركة الأزياء العالمية "جويش"، بالإضافة إلى بنطلون جينز "مقطع"، وحذاء رياضي أبيض، مع تسريحة شعر "إنسيابية".
واكتفى اللاعب المصري المحترف بوضع "إيموشن" قلب، خلال تعليقه على الصورة، وسط تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت على ما يتجاوز الـ120 ألف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات، أبرزها: "هى مين دي يا كابتن"، و"وكمان حاطط صورتهم بروفايل.. هى أيه الحكاية"، و"ألعب وركز في الملعب واتجوز"، و"خطيبتك دى يا عمرو؟!"
يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، نشر "وردة" صورة وهو يحتضن شابة ترتدي بنطلون جينز أزرق و"تيشرت" أسود مع نظارة سوداء، لا توضح ملامحها، وسط تساؤلات عن طبيعة علاقتهما.
يشار إلى أن عمرو وردة أثار الجدل، عقب اتهامه بالتحرش بعارضة أزياء مصرية، خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ما دفع اللاعب لنشر مقطع فيديو مصور يعتذر فيه للجماهير المصرية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، وكذلك الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن أفعاله، وطالب من الجميع، العفو عنه، لافتًا إلى أن هناك العديد من الوقائع المثارة لم يرتبكها نهائيا، وذلك عقب إصدار الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا بإعادة اللاعب عمرو وردة لمعسكر المنتخب، عقب استبعاده من بطولة أمم أفريقيا، وحرمانه من تمثيل مصر نهائيا، على خلفية اتهامات بالتحرش، والتي تراجع عنها الاتحاد لاحقا.
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