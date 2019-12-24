التكسيرات الناعمة موضة الموسم لذوات القوام الرشيق

تدور إطلالاتنا المصورة هذا الأسبوع حول الـ«بليسيه»، أي الأقمشة المكسّرة الناعمة في مختلف نقوشها وطبعاتها وأشكالها وألوانها. فلم يعد هذا الاتجاه الرائج مقصوراً على التنانير، بل صرنا نراه بقوة في الأكمام والكشاكش المزينة لصدر الثوب، مما يضفي أناقة وأنوثة مضاعفة لذوات القوام الرشيق. قد يهمك ايضاً: إليك أجمل الفساتين المخصرة لإطلالة نحيفة ومميَّزة وأكثر رشاقة "تنانير بليسيه" لإطلالة راقية وأنيقة في شتاء 2019

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