إليك 6 اختيارات لغسول البشرة للرجال بالشاي الأخضر

بالتأكيد، أنت ستواجه البيئة الخارجية أكثر من النساء، حيث تهاجم الملوثات والغبار والأوساخ وأشعة الشمس بشرة وجهك بقسوة. في نهاية اليوم، تحتاج إلى إزالة كل هذه للحفاظ على وجهك بحيوية ونشاط. لهذا، فإن غسول الوجه أو المطهر بالشاي الأخضر هو أفضل أداة لمواجهة هذه العوامل. الشاي الأخضر هو أحد مكونات المطبخ التي لا تنشطك فحسب، بل تمتلك أيضاً خصائص لرعاية بشرتك كرجل.

يحتوي الشاي الأخضر على الكثير من قيم العناية بالبشرة مثل مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للشيخوخة وحماية من أشعة الشمس والتحكم في الزيت وأكثر من ذلك. لذا لعناية أفضل لبشرتك إليك أفضل 6 اختيارات لغسول البشرة للرجال بالشاي الأخضر، عليك فقط مراجعة طبيب الجلدية للتأكد من المنتج المناسب لبشرتك.

إنسفري جرين تي - كلنسنغ فوم - Innisfree Green Tea Pure Cleansing Foam:

هو غسول الوجه المطهر الفائق لبشرة الوجه للرجال، يتكون هذا الغسول من الشاي الأخضر والكاولين. كما أنه غني بمضادات الأكسدة لمحاربة أضرار جذرية للبشرة، أنه فعال للغاية في إزالة الأوساخ والزيوت والشوائب. أنه مناسب لجميع أنواع البشرة الرجالية.

نيوغين ناتشرالز ريل فريش - Neogen Naturals Real Fresh Cleansing Stick with Green Tea:

هذا منظف للوجه مصنوع خصيصاً للبشرة الحساسة، يوفر لك تأثيراً رائعاً على البشرة، كما أنه يقشر البشرة بلطف بأوراق الشاي الأخضر. إلى جانب التطهير، يهتم بجلدك أيضاً بالعناصر المشتقة بشكل طبيعي بنسبة 99٪. المكونات الرئيسية لهذا الغسول هي زيوت بذور الشاي الأخضر، زيوت جوز الهند، زيوت الكاميليا، زيوت الزيتون

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سانت آيفز بلميش كونترول جل - St. Ives Blemish Control Gel Cleanser with Green Tea:

يضمن هذا الغسول تطهير عميق عن طريق إزالة الأوساخ والشوائب بلطف من وجهك، كما أنه يساعد على استعادة توازن البشرة الطبيعي، يُعد غسول الوجه هذا أمراً رائعاً للحد من الإحمرار. المكونات الرئيسية لهذا المطهر الشاي الأخضر وزيت الزيتون وخلاصة أوراق الزيتون. يتحكم حمض الساليسيليك في الاختراقات المستقبلية من العوامل الجوية. يمنح بشرتك إحساساً مهدئاً أثناء التنظيف. إنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة لمنع الشيخوخة المبكرة.

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