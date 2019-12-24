تعرفي على اتيكيت سهرات رأس السنة 2019

عند اقتراب موعد سهرة رأس السنة 2019. وأيضًا، لحسن التصرُّف في المناسبة، قواعد اتيكيت سهرات رأس السنة 2019 من خبيرة الـ"اتيكيت" نادين ضاهر:

قواعد اتيكيت سهرات رأس السنة 2019

• تبدأ السهرة إجمالًا عند التاسعة مساءً، وتنتهي عند الثانية بعد منتصف الليل.

• عند تلقِّي دعوة معيَّنة، يجب الردُّ عليها بقبولها أو رفضها، في خلال 48 ساعة.

• يجب الحضور في الموعد المُحدَّد، مع الحرص على عدم تغيير رأيك، إذا تلقَّيت دعوة أفضل احترامًا للداعين.

• يجب الالتزام باللباس المحدَّد من قبل الداعين، وغالبًا ما تكون أزياء هذه المناسبة رسميَّة.

• من غير المستحب تبادل الهداية في ليلة رأس السنة.

• يحقُّ للضيف الاستعلام عن أسماء المدعوين إلى السهرة.

• يترتَّب على الداعية، الحرص على عدم الانشغال عن ضيوفها في المطبخ وإعداد العشاء، بل عليها أن تشعر الآخرين بالراحة، وكأنَّهم موجودون في بيتهم.

• يُفضَّل عدم اصطحاب الأطفال إلى سهرات رأس السنة.

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