تعرفي على اتيكيت سهرات رأس السنة 2019

القاهرة - لايف ستايل
عند اقتراب موعد سهرة رأس السنة 2019. وأيضًا، لحسن التصرُّف في المناسبة، قواعد اتيكيت سهرات رأس السنة 2019 من خبيرة الـ"اتيكيت" نادين ضاهر:
قواعد اتيكيت سهرات رأس السنة 2019
• تبدأ السهرة إجمالًا عند التاسعة مساءً، وتنتهي عند الثانية بعد منتصف الليل.
• عند تلقِّي دعوة معيَّنة، يجب الردُّ عليها بقبولها أو رفضها، في خلال 48 ساعة.
• يجب الحضور في الموعد المُحدَّد، مع الحرص على عدم تغيير رأيك، إذا تلقَّيت دعوة أفضل احترامًا للداعين.
• يجب الالتزام باللباس المحدَّد من قبل الداعين، وغالبًا ما تكون أزياء هذه المناسبة رسميَّة.
• من غير المستحب تبادل الهداية في ليلة رأس السنة.
• يحقُّ للضيف الاستعلام عن أسماء المدعوين إلى السهرة.
• يترتَّب على الداعية، الحرص على عدم الانشغال عن ضيوفها في المطبخ وإعداد العشاء، بل عليها أن تشعر الآخرين بالراحة، وكأنَّهم موجودون في بيتهم.
• يُفضَّل عدم اصطحاب الأطفال إلى سهرات رأس السنة.
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