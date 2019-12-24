بعد خضوعها لعملية جراحية.. أنغام تطل بالأبيض من توقيع دار أزياء سعودية

لفتت المطربة أنغام الأنظار بإطلالتها، خلال إحيائها حفل "بعض من ذكرياتي تركي" ضمن موسم الرياض المنعقد برعاية الهيئة العامة للترفية، بالمملكة العربية السعودية، والتي تعد أول فعالية فنية لها، عقب خضوعها لعملية جراحية.

وشاركت أنغام متابعيها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بالعديد من المواد المصورة لها خلال الحفل، مرتدية فستان أبيض فضفاض، والذي تميز بأنه بطويل وذو أكمام حتى المعصمين، كما أنه مزين بـ"كرانيش" عدة، وخطوط بيضاء حول الكتفين والصدر، من توقيع دار الأزياء السعودية Honayda.

اقرأ أيضا: أنغام ترتدي "ملابس كاجوال" خلال استعدادات لحفل الرياض

Advertisements

يشار إلى أن راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، أعلنت خضوع أنغام لعملية جراحية، في إحدى المستشفيات، لإزالة حصوة على الكلى.

وتابعت خلال حديثها لـ"هن": "هتباشر عملها بشكل طبيعي من بكرة"، حيث من المُقرر أن تسافر أنغام إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي بموسم الرياض.