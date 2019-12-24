بعد زيارتها للأقصر وإحياءها حفًلًا بالقاهرة.. من هي المطربة الجزائرية سعاد ماسي؟

على مدار 16 عام حرصت المطربة الجزائرية سعاد ماسي على زيارة مصر بمفردها، واليوم لأول مرة تصطحب عائلتها لزيارة مدينة الأقصر، وذلك على هامش احياءها حفلًا غنائيًا يوم 27 ديسمبر الجاري بمركز المنارة لمؤتمرات بالقاهرة.

وزارت ماسي المناطق السياحية والأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، وأعربت عن سعادتها بزيارة الآثار الفرعونية بالبر الغربي والشرقي بالأقصر، وانبهرت بمعابدها الفرعونية ورؤية المنظر الرابع لنهر النيل في المدينة الرائعة الشامخة من آلاف السنين، مقدمة الشكر لأهل الأقصر على حسن الضيافة والاستقبال لها ولأفراد عائلتها.

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن ماسي خلال التقرير التالي.

ماسي هي مطربة وعازفة جيتار وكاتبة أغنيات جزائرية وتعتبر من اشهر مطربات الجزائر.

تعود جذور "ماسي" لمنطقة القبائل، حيث ولدت في حي باب الواد الشعبي في قلب الجزائر العاصمة.

تنتمي لعائلة تعشق الموسيقي ما أتاح لها فرصة التعرف على أنواع كثيرة من الموسيقى، مثل الشعبي والروك والكاونتري والفادو البرتغالي والفلامنكو وغيره، كما أنها تعلمت السلم الموسيقي وقواعده.

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صدر البومها الغنائي الأول بالجزائر في منتصف تسعينيات القرن الماضي، أما ألبومها الأخير الذي صدر قبل 3 أشهر فحمل عنوان "أمنية" وغنت فيه للمرأة والحب.

غنت المطربة الجزائرية أول أغنياتها باللهجة المصرية وهي "سلام"، التي خاضت بها أول تجاربها مع اللهجة المصرية.

غابت ماسي أيقونة الموسيقى العربية الجزائرية عن الساحة الغنائية لمدة 4 أعوام منذ ألبومها الأخير "المتكلمون".

وتعد من أقدم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، من أشهرها "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية".

ومن المقرر، أن يقام الحفل بمركز المنارة للمؤتمرات، مساء يوم الجمعة المقبل الساعة 8 مساءً، وطرحت فئات تذاكر الحفل على النحو التالي: التذكرة البرونزية: 500 جنيه، والتذكرة الفضية: 750 جنيهًا، وأخيرًا التذكرة الذهبية: 1000 جنيه.