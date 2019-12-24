الامارات | «سيد الشواء».. روبوت ذكي يطهو النقانق ويقدمها للبشر

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيد الشواء».. روبوت ذكي يطهو النقانق ويقدمها للبشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت نشرة مرصد المستقبل في دبي أن مهندسي الذكاء الاصطناعي في جامعة بوسطن قد نجحوا في تطوير روبوت قادر على الطهي وتقديم شطائر نقانق مقبولة الطعم.

وأضافت أن المهندسين نشروا بحثهم مؤخراً في مجلة «ساينس روبوتكس»، وأشاروا فيه إلى أن الروبوت وصل إلى رتبة «سيد الشواء» بعد تدريبه باستخدام عمليات التعليم المعزز، فبعد مقارنتها مع عمليات ذكية أخرى، اكتشفوا أنها الوسيلة الأمثل لتدريب الروبوتات على الطهي.

وتابعت النشرة «يعرف التعليم المعزز على أنه بنية ذكاء اصطناعي تحفز نظاماً على تعلم مهارة جديدة تدريجيا عبر تشفيرها لتعتبر النجاح مكافأة مجزية».

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وعندما ارتبط الهدف بطهي النقانق، تمثل النجاح في تعلم أشياء جديدة كترتيب العملية، مثل طهي اللحم أولاً ثم وضعه في الشطيرة، بالإضافة إلى تعلم أشياء أخرى معروفة لجميع البشر، كالجاذبية ودورها في سقوط الطعام من المشواة.

وقال أحد مهندسي الجامعة زاكري سيرلين لموقع «إنفريس»: «عليك أن تعرف ماهية الأشياء أولاً، فتبدأ بتعليم الروبوت ماهية المشواة أصلاً، ثم تعلمه كيف يطهو بها».