أبرز صيحات أحذية بوت موضة ربيع 2020

تسابقت دور الأزياء العالمية على تقديم باقة فخمة من أحذية البوت، وتميزت التصميمات المخصصة لـ موسم ربيع 2020 بالتنوع الكبير الذي يرضي الأذواق كافة، طالعي أحدث الموديلات لتكوني السبّاقة في التأنق بها هذا الشتاء.

أحذية بوت تغطي الركبة

لا تزال أحذية البوت الطويلة التي تغطي الركبة high knee boots متربعة على عرش الموضة العالمية، خطفت أنظارنا تصميمات جمعت بين الفخامة والبساطة لدى ألتوزارا Altuzarra، يساعد هذا الموديل في إبراز طول الساقين، وننصحكِ بتنسيقها مع الفساتين القصيرة أو ال high low dresses.



أحذية بوت بيضاء موضة الموسم

أثبت البوت الأبيض حضورًا لافتًا على خشبات العروض، وانتقل إلى اطلالات الفاشينيستا والنجمات الشهيرات اللواتي نجحن في تنسيقه مع مختلف اللوكات النهارية والمسائية، شاهدي الموديل المصمم بكعب عريض Chunky heels من جيفنشي Givenchy، نرشح هذا الستايل لممشوقات القامة.

أحذية بوت مزودة برباط أمامي

Advertisements

اذا كنتِ متابعة جيدة لمستجدات الموضة العالمية، فلا بد أنكِ قد لاحظتِ سطوع نجم أحذية البوت المزودة برباط أمامي، والتي تأتي بتصميمات مستوحاة من ستايل الجزمات الرجالية، أحببنا الأحذية الموقعة من لويس فيتون Louis Vuitton وجورجيو أرماني Giorgio Armani.

أحذية بوت برقبة واسعة

استحوذت أحذية البوت ذات الرقاب الواسعة، على مجموعات أشهر الماركات، أحببنا الموديلات القصيرة المزودة بإبزيم على الجانب من مجموعة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen كما لفتنا البوت الـ slouch boots من توقيع فيرساتشي Versace، تمسكي بهذه الصيحة إذا كنتِ تملكين سيقانًا ممتلئة.

قد يهمك ايضاً:

أحذية بوت اخر موضة تناسب جميع الأجسام

طرق تنسيق "بوت رعاة البقر" مع الملابس لاطلالة مميزة