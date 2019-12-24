نصائح تنسيق طبعات الحيوانات من وحي اطلالات الفاشينيستا

القاهرة – لايف ستايل
لم تعد الملابس المزينة بطبعات الحيوانات منحصره في خانة الأزياء المسائية بعد أن تفننت الفاشينيستا الشهيرات في تنسيقها مع الإطلالات النهارية بطرق في غاية الأناقة، شاهدي أجمل الصور واستوحي منها ما يحاكي ذوقك الخاص.
تنانير بطبعات الحيوانات
تنوعت قصات التنانير المزينة بالطبعات البرية ما بين القصير ومتوسط الطول والطويلة الماكسي، نسقي الأخيرة مع كنزه سوداء قصيرة بأكمام منفوخة وحقيبة الخصر المبطنة من غوتشي وسنيكرز بيضاء، أما التنورة القصيرة مستقيمة القصة فننصحك بإرتدائها مع بليزر أبيض قصير وتوب أبيض وأكملي أناقتك بحقيبة وحذاء باللون البيج لإطلالة مثالية ليوم عمل.
معاطف فخمة بطبعات الحيوانات
أزدادت المعاطف فخامة هذا الموسم بعد أن زينت بطبعات الحيوانات لا سيما الموديلات الفرو، جربي تنسيق معطف قصير مع كنزة صوف بيضاء وبنطال جينز أسود وتممي اللوك بحقيبة جيفنشي السوداء، أو تجرئي واستبدلي الكنزة ببلوزة صفراء مزدانة بالريش على غرار الفاشينيستا ميلانيا الترك.
كنزات صوف بالنقوشات البرية
اذا كنتِ ترغبين في إطلالة تؤمن لكِ الدفء والراحة ننصحك بتنسيق الكنزات الصوف المطبعة بنقشة النمر، اختاريها بموديل واسع وطويل ونسقيها مع الجينز الـ Skinny وأنتعلي بوت قصيرة Ankle boots باللون الجملي وحقيبة Tote
جاكيتات بطبعة النمر
قدمت دور الأزياء البليزر بموديلات ونقوشات منوعة، اعتمدي بليزر متوسط الطول بطبعة النمر الرائجة مع توب أبيض وبنطال جينز وأكملي اللوك بحقيبة كتف سوداء متوسطة الحجم، وأنتعلي حذاء مدبب باللون الأسود أو البيج.
فساتين بطبعات الحيوانات
برزت هذا العام صيحة الفساتين الطويلة الواسعة بقصة الـ A Line، اعتمدي فستان مزدان بطبعة النمر مع جاكيت جينز قصيرBiker Jacket وأنتعلي بوط قصير بلون الجلد.
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