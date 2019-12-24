آخر أحدث صيحات أحذية صيف ٢٠٢٠

تتعدّد الخيارات لدى كل امرأة عند الوصول إلى موضوع تنسيق الحذاء المناسب مع ملابسها، لذلك أعددنا لكِ أبرز صيحات أحذية 2020من وحي الدور العالمية للـ أزياء والاكسسوارات .

1- الحذاء الشفاف

عرفت موضة الأحذية الشفافة رواجًا كبيرًا هذه السنة في دور عديدة، أمثال دار مارك جاكوبس، وجورجيو أرماني، فجاءت بموديلات عدّة مثل الحذاء الشفاف بـ كعب عالٍ، والحذاء الشفاف المول، والحذاء الشفاف المسطّح . لذلك ننصحكِ باختيار هذا النوع من الأحذية لهذا الموسم، الذي يمكن تنسيقه مع أزياء كاجوال مثل الجينز، والتنورة القصيرة مع توب، كما يمكن تنسيق الحذاء الشفاف مع أزياء كلاسيكية كالبنطلون الرسمي أو الفستان البليزر .



2- أحذية بكعوب مربّعة



ظهرت الأحذية بكعب مربّع على أشهر منصات دور الأزياء العالمية، والتي تم تنسيقها بطريقة عصرية مع فساتين ميدي وبناطيل جلد .



3- أحذية مزودة بالقشّ أو الخشب

تذكّرنا هذه الموضة بالشبشب الذي لبسته الأجيال السابقة، فعاد من جديد إلى ساحات الموضة والأزياء، ويتميّز هذا الحذاء بسهولة التنقل به، ويجمع بين الراحة خلال المشي والأناقة التي يضيفها لاطلالتِك. فيمكن تنسيق حذاء القش من دار ستيلا مكارتني مع اطلالة الجينز، أو مع البنطلون الجلد، كما يمكن ارتداؤه مع فساتين ميدي .

4- أحذية مسطحة

والتي تعدّ الخيار الأنسب لاطلالتكِ النهارية، فيمكن اختيار الشبشب من اللون البني من دار كلوي، وتنسيقه مع تنورة طويلة، أو يمكن اختيار حذاء مسطح بمقدمة مدببة، وتنسيقه مع صيحة البدلة الرجالية .

5- الصنادل

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يُعدّ الصندل خيارًا موفّقًا للصيف، ويمكن تنسيقه مع بناطيل جينز وتيشيرت، أو مع تنورة مكسرة، وأهم الدور التي شاهدنا فيها رواج صيحة الصندل، هو دار مايكل كورس و تيمبرلي لندن .

6- الحذاء المول

لا غنًى عن حذاء المول لاطلالة كلاسيكية ورسمية، فيمكن تنسيق حذاء المول من دار تيبي، أو مارك جاكوبز، أو كرسيتوفر كاين، مع موضة البدل .



7- الحذاء المزود برباط

أبصرت صيحة الأحذية مع رباط يمتدّ إلى أعلى الساق، النور مجددًا هذه السنة، في دور شهيرة مثل دار جاكموس، وألتازورا، وكلوي، فيمكنكِ الظهور باطلالة مميزة مع هذا الحذاء، وتنسيقه مع تنورة قصيرة أو فستان قصير منفوش.



8- الحذاء الزهري

لم يطغَ اللون الزهري على أزياء صيف2020 فقط، بل رأينا رواجه خلال اعتماده من قبل أهم الدور العالمية للأزياء والاكسسوار، مثل دار جيرمي سكوت، ولوي .

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