لإطلالة مميزة.. إليك أبرز صيحات الملابس الشتوية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - تبحث المرأة عادة على أحدث صيحات الملابس الشتوية التي تمنحها إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة، لذا نستعرض لكم أبرز تلك الصيحات وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

- الجاكت الفرو

يتربع الجاكت الفرو على عرش الموضة النسائية ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة، إذ يطل بقصة أكبر من المقاس XXL ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

ويكتسي الجاكت الفرو بألوان هادئة كالبيج والأخضر الداكن، في حين تتألق بعض الموديلات بألوان زاهية كالأحمر البوردو. ويتناغم الجاكت الفرو بقصة XXL مع سروال جينز ذي قصة ضيقة وبوت الكاحل "أنكل بوت".

- الفستان المخملي

يمثل الفستان المخملي نجم الموضة ويأتي هذا العام بقصّة قصيرة وأكمام طويلة، ويكتسي في الغالب باللون الأسود. ولمزيد من الفخامة والأبهة تزدان بعض الموديلات بالكرانيش أو تأتي مرصعة بأحجار الستراس أو الترتر.

ويمكن تنسيق الفستان المخملي القصير مع جورب طويل يتألق بالمظهر الشبكي المثير وحذاء ذي كعب عال أو صندل ذي أربطة وحقيبة كلاتش مرصعة باللآليء. ويمكن أيضا ارتداء الفستان المخملي في العمل، مع مراعاة أن يصل طوله إلى منتصف الفخذ على الأقل، على أن يتم تنسيقه مع جورب طويل أسود وغير شفاف وبليزر بقصّة أكبر من المقاس “Oversized” وأنكل بوت.

- البليزر المخملي

يتربع البليزر المخملي على عرش الموضة النسائية، ويتألق هذا الموسم بألوان زاهية، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية ساحرة من ناحية وليشيع أجواء البهجة ويكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام من ناحية أخرى، ويأتي هذا العام بقصّة طويلة تسلط الضوء على الوسط، ويتناغم مع سروال جلد أو سروال جينز أو تنورة بليسيه متوسطة الطول (ميدي)، على أن يتم ارتداء بلوزة حريرية أو بلوفر ذي ياقة عالية تحته.

- البلوفر الكشمير

يتربع البلوفر الكشمير على عرش الموضة النسائية، ويمتاز بملمس ناعم وخفيف، ما يمنح الجسم إحساسا بالراحة أثناء الارتداء، كما أنه يمنح الجسم شعورا بالدفء أفضل من الصوف بفضل تأثيره العالي على عزل الحرارة.

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ويطل البلوفر الكشمير هذا الموسم بقصّات جريئة ليمنح المرأة إطلالة مثيرة تخطف الأنظار؛ حيث إنه يأتي بقصة قصيرة “Cropped”، وفي هذه الحالة ينبغي تنسيقه مع سروال أو تنورة بوسط عال. كما تتألق بعض الموديلات بفتحة رقبة عميقة “Deep V-Neck”.

- البوت الطويل

يعد البوت الطويل قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية؛ حيث إنه يمنح السيقان إحساسا بالدفء من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة أناقة وأنوثة من ناحية أخرى.

ويطل هذا العام بألوان زاهية تخطف الأنظار كالكراميل والأحمر البوردو، إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والبني الداكن. كما يأتي البوت الطويل مصنوعا من جلد ناعم ولامع أو جلد الشامواه الأنيق، في حين تطل بعض الموديلات بمظهر مترهل „slouchy“، والذي يمتاز طابع جريء ومتحرر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز البوت الطويل هذا الموسم بكعب نحيف وعال ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تفيض بالأنوثة. ويتناغم البوت الطويل مع تنورة جلدية متوسطة الطول (ميدي)، كما يمكن تنسيقه مع سروال جينز، على أن يتم وضع السروال داخله.

- بايكر بوت

يتربع بايكر أو بوت قائدي الدراجات النارية على عرش موضة الأحذية النسائية، ويمتاز بالأربطة والسحّاب والأبازيم والنعل السميك، كما أنه يكتسي في الغالب باللون الأسود.

ويأتي بايكر بوت بطول يصل إلى الكاحل "أنكل بوت" أو يطل بمظهر البوت التقليدي ذي الساق الطويلة، ويتناغم بايكر بوت بطبيعة الحال مع سروال جينز، في حين يمكن تنسيقه مع تنورة أو فستان للتخفيف من حدة طابعه الذكوري ولإضفاء لمسة أنوثة على المظهر.