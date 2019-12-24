لايف ستايل

ملابس تظهرك بقامة أطول دون ارتداء حذاء بكعب عال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - لايف ستايل

معظمنا لم يولد طويلا، حتى لو أصبحت الآن، فقد أطلقت مقولة "الطول هيبة" لتظهر جمال الأشخاص طوال نسبيا. الآن، حتى إذا كنت قصيرة ومللت من ارتداء الكعب العالي الذي يعد وسيلة مؤقتة للحصول على الطول، فهناك بعض أنماط الملابس المختلفة والتي تساعد على منح الارتفاع دون كعب. فإذا كنت قصيرة، اتبعي الخطوات التالية حتى تظهري أطول بضع سنتيمترات عن طولك الطبيعي.

1- ارتداء ملابس أعلى الركبة

إذا كنت ملتزمة بارتداء تنورة، فيفضل أن تكون أعلى الركبة وليس أسفلها، لأنها تعطي إيحاء بطول الساق.

2- تجنبي الملابس الواسعة

لا يناسب الفتيات القصيرات ارتداء الملابس الفضفاضة، ولكن يفضل ارتداء الملابس المتوازنة مع سراويل الجينز الضيقة، وارتداء عليها الحزام حول الخصر.

3- رفع شعرك لأعلى

Advertisements

سحب الشعر إلى الوراء مع كعكة أنيقة في قمة الرأس، يضيف ارتفاع فعلي على طولك

4- ارتداء بناطيل عالية الخصر

إنها توهم الآخرين بأن لديك سيقانًا طويلة، وتجعلك تظهرين أطول قامة.

قد يهمك أيضا:

أنجلينا جولي بفستان أسود وحذاء بالكعب العالي

طرق تنسيق الجينز مع الملابس ليناسب موضة الموسم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملابس تظهرك بقامة أطول دون ارتداء حذاء بكعب عال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا