ملابس تظهرك بقامة أطول دون ارتداء حذاء بكعب عال

معظمنا لم يولد طويلا، حتى لو أصبحت الآن، فقد أطلقت مقولة "الطول هيبة" لتظهر جمال الأشخاص طوال نسبيا. الآن، حتى إذا كنت قصيرة ومللت من ارتداء الكعب العالي الذي يعد وسيلة مؤقتة للحصول على الطول، فهناك بعض أنماط الملابس المختلفة والتي تساعد على منح الارتفاع دون كعب. فإذا كنت قصيرة، اتبعي الخطوات التالية حتى تظهري أطول بضع سنتيمترات عن طولك الطبيعي.

1- ارتداء ملابس أعلى الركبة

إذا كنت ملتزمة بارتداء تنورة، فيفضل أن تكون أعلى الركبة وليس أسفلها، لأنها تعطي إيحاء بطول الساق.

2- تجنبي الملابس الواسعة

لا يناسب الفتيات القصيرات ارتداء الملابس الفضفاضة، ولكن يفضل ارتداء الملابس المتوازنة مع سراويل الجينز الضيقة، وارتداء عليها الحزام حول الخصر.

3- رفع شعرك لأعلى

Advertisements

سحب الشعر إلى الوراء مع كعكة أنيقة في قمة الرأس، يضيف ارتفاع فعلي على طولك

4- ارتداء بناطيل عالية الخصر

إنها توهم الآخرين بأن لديك سيقانًا طويلة، وتجعلك تظهرين أطول قامة.

قد يهمك أيضا:

أنجلينا جولي بفستان أسود وحذاء بالكعب العالي

طرق تنسيق الجينز مع الملابس ليناسب موضة الموسم