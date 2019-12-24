ذكرى ميلاد عبدالمنعم إبراهيم.. اتقن الأدوار النسائية وطلق زوجته بعد 10 أيام

لقبه الجمهور بشارلي شابلن العرب، وفارس الكوميديا، اضحك الكثيرين بإفيهاته، فلا يمكن أن ننسى جملة "العلبة دي فيها ايه"، التي تعتبر من أكثر الإفيهات التي اشتهر بها، خلال فيلم "سر طاقية الإخفاء"، هو الفنان عبدالمنعم إبراهيم، الذي ارتبط اسمه بالعديد من الأعمال السينمائية، وخاصةً الأدوار النسائية، فلا يمكن أن ننسى دوره في فيلم "سكر هانم"، حينما جسد دور سيدة الأعمال"فتافيت السكر هانم".

ويتزامن اليوم 24 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان عبدالمنعم إبراهيم، الذي وُلد في عام 1926، ويلقي هُن الضوء على الجانب المظلم في حياته.

رغم الضحك والكوميديا التي قدمها عبدالمنعم إبراهيم إلا أن حياته كانت مأساة طويلة، فقد خلالها الزوجة والحبيبة والأخ والابن الوحيد.

وفاة زوجته وشريكة عمره

كان عبدالمنعم إبراهيم يصور أحد أفلامه في أثينا، حين اتصلوا به وأخبروه أن زوجته تموت وتريد أن تراه، وحدث أن تعطلت الطيارة 17 ساعة، قال عنها إنها كانت أطول فترة مرت عليه في حياته، قبل أن يحضر إلى القاهرة ويخبره الدكتور بأن زوجته لن تعيش أكتر من ستة أشهر "أنا كنت بنام صاحي، ما كنتش بنام، بقعد أبص لها كده وأقوم أخرج للبلكونة عايز أزعق وأصرخ عايز أقول ليه يا رب؟ كانت حاجة أرجو إن محدش يشوفها إطلاقًا لأنها حاجة قاسية جدًا خصوصًا إني تعبت جدًا أثناء مرضها وكانت يمكن سببًا أعطاني قوة لتقديم أعمال تراجيدية".

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زواجه من شقيقة زوجته

تزوج من شقيقة زوجته التي كانت مُطلقة ولا تُنجب، إلا أنه طلقها بعد مرور 10 أيام، نظرًا للتشابه الكبير بينها وبين أختها المتوفاة ولم يستطع العيش مع هذا التشابه.

وقالت سمية عبد المنعم إبراهيم، في إحدى اللقاءات التلفزيونية، "في بداية حياة والدي، وأثناء عمله بوزارة المالية قبل أن يدخل المجال الفني، رشح له أحد أصدقائه خالتي كعروس مناسبة للزواج، فذهب لرؤيتها ولكنه أعجب بشقيقتها، وبالفعل تزوج أمي، وأنجب منها 3 بنات وولدًا، أنا أكبرهم، ثم شقيقتاي سلوى وسهير، وشقيقي طارق.

وتابعت: "كان عبد المنعم إبراهيم يحب زوجته والدتي بشدة، وقبل أن يتجاوز عمر شقيقي الأصغر طارق عامًا واحدًا أصيبت أمي بالسرطان، وأكد الأطباء أنها لن تعيش أكثر من 6 أشهر، وكان هذا الحدث كالزلزال الذي هز كيان أبي".