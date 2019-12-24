طريقة عمل السحلب

السحلب هو مشروب الشتاء المميز، يضفي الدفء ولا يشعرك بالحرارة خاصة أثناء الليل، ولكن يجب الحرص عند تناوله لاحتواءه على سعرات حرارية كثيرة تسبب زيادة في الوزن. المقادير لتر لبن. 4 ملاعق كبار نشا. سكر (حسب الرغبة). 4 حبات مستكة مطحونة. مكسرات؛ مثل الجوز واللوز والفستق (حسب الرغبة). رشة قرفة (اختياري). Advertisements طريقة التحضير يغلى 3/4 الحليب على النار. يضاف السكر والمستكة المطحونة و2 ملعقة من النشا للحليب. في الكمية المتبقية من الحليب يذاب النشا المتبقي. بعد أن يغلي الحليب، يضاف مزيج الحليب مع النشا بشكلٍ تدريجي. يجب الحرص على التحريك باستمرار. نهدئ النار على الحليب، مع الاستمرار بالتحريك لمدة دقيقتين، حتى يتماسك المزيج جيداً. يصب في أكواب التقديم، ويقدم ساخناً. يزين السحلب بالقرفة، والمكسرات.

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