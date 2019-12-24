صور وفيديو.. تحدي الرياضة يجمع محمد صلاح وابنته مكة في الجيم

تحدي جديد يخوضه لاعب المنتخب الوطني لكرة الكرم، ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، داخل صالات الجيم، ولكن هذه المرة مع ابنته مكة، حيث شارك متابعيه وجمهوره حول العالم بهذا التحدي. عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر محمد صلاح مقطع فيديو جمعه بابنته مكة خلال وجودهما داخل صالة الجيم يؤديان التمارين الرياضية. Advertisements وظهرا في أول "ستوري"، وهما يؤديان تمرين بطن، وفي الستوري اللاحقة كانت مكة ممسكة بالأوزان الرياضية "دامبلز"، وبدت سعيدة ووالدها يصورها. وكان محمد صلاح وابنته مرتديان نفس الألوان، وبدا الفيديو مبهجا، خاصة مع تعب مكة وعدم قدرتها على استكمال التمرين مع والدها الذي كان يضحك بدوره.

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